Verso Bologna-Roma: niente conferenza stampa di Italiano per decisione della società

Il Bologna sceglie la strada del silenzio. Oggi Vincenzo Italiano non parlerà prima del match di domani. Un segnale dalla dirigenza a tecnico, società e ambiente: niente conferenza alla vigilia della sfida con la Roma. È la prima volta dall’inizio della stagione e non solo. E’ un unicum. Era già accaduto più volte nel corso dell’annata che Italiano non parlasse alla vigilia del campionato: ma solo alla terza gara settimanale, dopo le sfide di Europa League del giovedì e per scelta propria, dopo aver già sostenuto quattro conferenze tra pre e post partita.

La Roma è l’unico appuntamento della settimana e Italiano era pronto a presentarsi oggi davanti a taccuini e microfoni: verso le 18 di ieri, però gli è stata comunicata la decisione societaria, conferenza annullata. La scelta è stata pensata e presa dai vertici rossoblù. Il motivo? L’intenzione di evitare speculazioni sul futuro del tecnico e concentrare l’attenzione dell’ambiente sul campo, specie dopo i ko con Aston Villa e Juventus e le polemiche che ne sono seguite, complici anche le dichiarazioni del tecnico sulla stagione già terminata, che hanno generato polemiche a livello di opinione pubblica, tifo e social. [...]

Italiano parlerà nel dopo partita, come da obblighi e diritti tv, ed è evidente a tutti che domande sul futuro saranno presentate al diretto interessato. Diretto interessato che, stando alle indiscrezioni seguite alla decisione del club, probabilmente glisserà, parlando di incontri non ancora in calendario con la società.

Che il Bologna voglia proseguire il cammino con Italiano, a prescindere dal contratto in essere, è notizia che dall’ambiente di Casteldebole filtra da più parti. [...] Va da sè che Italiano oggi potrebbe non essere pronto a dire che rimarrà al cento per cento a Bologna: perché con il domino panchine generato dalla ricerca della Figc di un nuovo ct che coinvolge Conte e Allegri e con Gasperini e Sarri non certi del loro futuro, Italiano ha carte da giocare per rientrare nel giro. [...]

(ilrestodelcarlino.it)