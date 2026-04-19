Serie A, Verona-Milan 0-1: Rabiot decide il match del Bentegodi. I rossoneri agganciano il Napoli

Il Milan di Max Allegri torna alla vittoria. Nel match del Bentegodi contro il Verona a decidere è il gol arrivato al 41' firmato da Rabiot su assist di Leao. I rossoneri, quindi, tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive rimediate contro Napoli e Udinese e salgono a quota 66 punti in classifica.

Complice il ko interno del Napoli contro la Lazio, il Milan aggancia proprio i partenopei al secondo posto della graduatoria. Un successo che blinda quasi del tutto il piazzamento in Champions League, visto gli 8 punti di vantaggio su Como e Roma appaiate al quinto posto. Per il Verona manca solamente l'aritmetica per decretare la retrocessione in Serie B.