Serie A, Torino-Inter 2-2: nerazzurri a più 10 dal Napoli. Granata aritmeticamente salvi

Termina 2-2 tra il Torino di D'Aversa e l'Inter di Chivu. I nerazzurri dopo essere andati in vantaggio di due reti, si sono fatti rimontare nella ripresa da un Torino che non ha smesso di crederci. Nel primo tempo i nerazzurri si sono portati avanti con il gol di Thuram sull'ennesimo assist di Dimarco. Al 61' la capolista ha consolidato in vantaggio con la rete di Bisseck, ma i padroni di casa non si sono dati per vinti. Prima il delizioso pallonetto di Simeone al 70', poi al 79' glaciale Vlasic a realizzare un calcio di rigore per fallo di mano di Carlos Augusto.

I nerazzurri mantengono 10 punti di vantaggio dal Napoli secondo. Il Torino, invece, è aritmeticamente salvo.