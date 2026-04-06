Il gol di Politano risolve il big match tra Napoli e Milan, regalando ad Antonio Conte il secondo posto in classifica. Dopo una partita vuota di occasioni, al minuto 80 è decisiva la rete dell’esterno ex Roma per fissare l’1-0 finale. Vittoria che spedisce gli Azzurri al secondo posto con 65 punti a -7 dall’Inter capolista. Rossoneri che invece complicano la loro lotta allo Scudetto rimanendo terzi con 63 punti.
Serie A, Politano stende il Milan: il Napoli vince 1-0. Azzurri al secondo posto
06/04/2026 alle 22:47.