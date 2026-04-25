Serie A, Parma-Pisa 1-0: decide ancora Nesta Elphege. Cuesta vola al dodicesimo posto ed è salvo con 4 turni d'anticipo

Alle ore 15 è andata in scena la partita tra Parma e Pisa, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. A fare la differenza è la rete di Nesta Elphege (seconda consecutiva) al minuto 82 sul cross di Sorensen e il velo di Valeri. Grazie a questo successo gli uomini di Cuesta volano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti e conquistano la salvezza aritmetica con quattro turni d'anticipo, mentre i toscani restano ultimi a quota 18.