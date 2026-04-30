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Serie A: Malen tra i candidati al premio Giocatore del mese di aprile

30/04/2026 alle 13:34.
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Donyell Malen continua a stupire tutti e l'olandese per la seconda volta dal suo arrivo in Italia è stato candidato per il premio di Giocatore del mese di aprile. La votazione è aperta a tutti e sarà possibile sceglie il proprio preferito sul sito dell'EA Sports. Insieme all'attaccante della Roma, sono candidati anche Nesta Elphege del Parma, Sebastiano Esposito del Cagliari, Nikola Krstovic dell'Atalanta, Marcus Thuram dell'Inter e Kenneth Taylor della Lazio.