Serie A, Lazio-Udinese 3-3: Maldini al 95' firma il pari

Uno scoppiettante Lazio-Udinese ha chiuso la 34esima giornata di Serie A. La gara è finita 3-3 ed è stata ricca di sorpassi e contro sorpassi. I friulani erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Ehizibue, mentre nel secondo Luca Pellegrini prima e Pedro poi avevano completato la rimonta. Sembrava tutto indirizzato verso i tre punti per la Lazio, ma una doppietta di Atta, con il secondo gol segnato al 92', aveva portato il risultato sul 2-3. All'ultimo respiro, al 95', Maldini ha firmato il 3-3, riscrivendo ancora la storia della partita.