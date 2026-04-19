Serie A, la Juventus batte il Bologna 2-0: Roma a -5 dal quarto posto

La Juventus supera il Bologna per 2-0 nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. La gara dell'Allianz Arena si sblocca dopo soli due minuti grazie alla rete di Jonathan David. Al 57', nella ripresa, Khephren Thuram sigla il raddoppio che chiude l'incontro.
Con questo successo, la formazione bianconera consolida il quarto posto in classifica raggiungendo quota 63 punti. Il risultato penalizza la Roma, che vede aumentare a cinque le lunghezze di svantaggio dalla zona Champions League a cinque giornate dal termine del campionato.