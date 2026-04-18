Serie A, il Parma sbanca il Bluenergy Stadium: vittoria per 0-1 contro l'Udinese grazie al gol di Nesta Elphege

Alle ore 15 è andata in scena al Bluenergy Stadium la partita tra Udinese e Parma, valida per la trentatreesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti. A decidere la sfida è la grande giocata di Nesta Elphege al minuto 51: il centravanti dei crociati, entrato dalla panchina all'intervallo, si libera del suo marcatore con un grande movimento e buca Okoye con un gol da attaccante vero. I padroni di casa hanno un'enorme chance per pareggiare, ma il colpo di testa di Gueye finisce sulla traversa e successivamente Zaniolo spedisce clamorosamente fuori sulla ribattuta. Nel finale l'ex attaccante della Roma va nuovamente a un passo dal pareggio, ma Suzuki si supera e regala la vittoria al Parma. Grazie a questo successo la squadra emiliana sale al dodicesimo posto in classifica con 39 punti, mentre i friulani restano undicesimi a quota 43.