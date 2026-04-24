Serie A, il Napoli travolge la Cremonese: 4-0 al Maradona

Il Napoli travolge la Cremonese per 4-0 nell'anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. La formazione azzurra mette in discesa il match già al 3' con la rete di Scott McTominay. Nel finale della prima frazione, i padroni di casa chiudono la contesa grazie ai gol di Rasmus Højlund al 45' e di Kevin De Bruyne nel terzo minuto di recupero.
Nella ripresa, al 52', Alisson Santos sigla il definitivo 4-0. Con questa vittoria, il Napoli consolida il secondo posto in classifica raggiungendo quota 69 punti, in attesa del Milan. La Cremonese resta invece ferma a 28 punti in terzultima posizione, in attesa di conoscere il risultato del Lecce che ha l'occasione di guadagnare campo.