Serie A, Genoa - Como 0-2: decidono Douvikas e Diao. I lariani agganciano la Roma

Il Como non sbaglia e torna alla vittoria superando per 0-2 il Genoa di Daniele De Rossi a Marassi. La formazione guidata da Fabregas ottiene la vittoria con un gol per tempo: al 10' ci ha pensato il solito Douvikas a sbloccare il punteggio, mentre nella ripresa, al 68', Diao ha siglato il gol del definitivo 0-2.

I lariani, quindi, si portano a quota 61 punti agganciando nuovamente la Roma al quinto posto in classifica. In attesa di Milan-Juventus di stasera, la squadra di Fabregas si porta a due lunghezze dal quarto posto. Per il Como è un ritorno alla vittoria dopo aver ottenuto un solo punto nelle tre partite precedenti.