Fiorentina e Sassuolo si spartiscono la posta nel lunch match della trentaquattresima giornata di Serie A. La sfida allo stadio Artemio Franchi si è conclusa sullo 0-0. Con questo pareggio, la Fiorentina sale a quota 37 punti, mantenendo un margine di nove lunghezze sulla zona retrocessione a quattro turni dalla fine del campionato. Il Sassuolo resta stabilmente a metà classifica, occupando il decimo posto con 46 punti.
Serie A, Fiorentina-Sassuolo finisce 0-0: viola a +9 sulla zona retrocessione
26/04/2026 alle 14:30.