Serie A, Como-Inter 3-4: i lariani rimangono a -2 dalla Juve e a +1 dalla Roma

Termina 3-4 il match del Sinigaglia, un Inter molto cinica che, seppur con qualche brivido nel finale, riesce a tornare a Milano con i tre punti. Discorso scudetto praticamente chiuso per i nerazzurri (manca l'aritmetica, ma i 9 punti di vantaggio, a 6 giornate dalla fine, sembrano essere un margine rassicurante). Chi, invece, deve giocarsi ancora tutto è il Como, la squadra lombarda non riesce nel controsorpasso alla Juve e ora deve guardarsi alle spalle dalla Roma. Un Europa ancora tutta da decidere insomma, anche se, il calendario, almeno sulla carta, sorride agli uomini di Fabregas (nelle prossime 6 affronteranno solo una squadra posizionata tra le prime 10 della lega, il Napoli), con i bianconeri e, soprattutto, i giallorossi a cui aspetta un cammino decisamente più impegnativo ed insidioso