Serie A, colpo della Lazio a Napoli: finisce 0-2 al Maradona

La Lazio espugna lo stadio Maradona battendo il Napoli per 2-0 nella trentatreesima giornata di Serie A. La formazione biancoceleste sblocca il match dopo soli sei minuti con la rete di Matteo Cancellieri. Al 57' della ripresa, Toma Bašić sigla il raddoppio che chiude la sfida.
Nonostante la sconfitta, il Napoli resta al secondo posto in classifica con 66 punti, mantenendo momentaneamente tre lunghezze di vantaggio sul Milan, in attesa della gara tra i rossoneri e il Verona. La Lazio sale a quota 47 punti, confermandosi in nona posizione.