Serie A, Colombo decide Pisa-Genoa: all’Arena Garibaldi finisce 1-2. Grifone a +12 dalla retrocessione

Il Genoa di Daniele De Rossi batte 1-2 il Pisa e conquista la salvezza in Serie A dopo aver preso la squadra all’ultimo posto in classifica. A seguito del vantaggio di Canestrelli, Ekhator e Colombo ribaltano il risultato e ottengono una vittoria fondamentale per la classifica. Genoa al tredicesimo posto con 39 punti e a +12 dalla Cremonese terz’ultima. La squadra di Hiljemark rimane all’ultimo posto e sempre più vicino alla Serie B con 18 punti.