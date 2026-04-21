Serie A 2026/27: il 5 giugno la presentazione del calendario al Teatro Regio di Parma (COMUNICATO)

Il campionato sta giungendo al termine e ormai mancano soltanto le ultime cinque giornate. La nuova stagione, quindi, si avvicina e la prima data importantissima sarà il 5 giugno, giorno in cui al Teatro Regio di Parma andrà in scena la presentazione del calendario della Serie A 2026/27. Ecco la nota: "Tre giorni da segnare con il classico circolino rosso sul calendario: il 5, 6 e 7 giugno torna a Parma il Festival della Serie A una tre giorni imperdibile e totalmente gratuita per tifosi e appassionati di calcio creata per raccontare l'unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del passato. La manifestazione, organizzata da Lega Calcio Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Ifis Sport, nonostante sia solo alla sua terza edizione è già diventata un classico del finale della stagione calcistica, un appuntamento attesissimo, visto che tra le tantissime iniziative, ospita la presentazione del calendario della stagione successiva, uno dei momenti più attesi dell'off season, in cui i tifosi possono cominciare a toccare con mano quello che potrà accadere nella Serie A Enilive 2026/27: sarà ancora lo splendido Teatro Regio di Parma a fare da cornice al grande evento, che andrà in scena nel tardo pomeriggio del 5 giugno e che sarà la ciliegina sulla torta di un programma ricchissimo che presto verrà svelato sui canali ufficiali di Lega Calcio Serie A".

(legaseriea.it)