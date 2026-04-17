Sassuolo, Volpato: "Il cucchiaio? Merito di Totti, ho visto il suo gol contro l'Inter 10.000 volte"

Nel match che ha aperto la 33esima giornata di Serie A, il Sassuolo è riuscito a fermare la corsa del Como. I neroverdi si sono imposti per 2-1 e ad aprire le marcature, con un pallonetto chirurgico, è stato l'ex Roma Cristian Volpato. Per il classe 2003 lanciato nella Capitale da José Mourinho si tratta del secondo gol stagionale dopo quello siglato contro la Fiorentina.

Nel post partita, Volpato ha parlato della gara e in merito al gol di pallonetto ha fatto riferimento a uno dei suoi più grandi idoli, Francesco Totti: "Merito a Totti al 100% perché ho visto il gol contro l'Inter 10.000 volte e dovevo fare l'esultanza come lui ma poi non ho visto più nulla" ha detto l'italo-australiano.