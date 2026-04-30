Roma-Fiorentina, Kean out per motivi familiari

L'attaccante della Fiorentina non giocherà la partita di domenica 3 maggio contro la squadra di Gasperini. Il club viola ha infatti comunicato ufficialmente la sua momentanea indisponibilità. Con una nota, la Fiorentina ha reso noto che Kean ha ottenuto un permesso per motivi familiari e sarà assente nei primi giorni di maggio: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30". Durante questo periodo, il giocatore proseguirà comunque il percorso di recupero legato al problema fisico che lo sta condizionando.

(acffiorentina.com)