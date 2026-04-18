Roma-Atalanta: squadra fischiata dalla Curva Sud a fine partita

Serata amara per la Roma, uscita tra i fischi dopo il match contro l’Atalanta. Al termine della partita, terminata 1-1, la Curva Sud ha espresso tutto il proprio malcontento, indirizzando una sonora contestazione alla squadra. I giocatori, avvicinatisi al settore per salutare, sono stati accolti da una pioggia di fischi, sintomo di un clima sempre più teso attorno all’ambiente. La Roma fallisce il sorpasso Champions, sfruttando solo parzialmente la sconfitta del Como contro il Sassuolo, con la squadra di Fabregas che adesso è a pari punti e con la Juve che, con una partita in meno (giocherà domani contro il Bologna), rimane a +2.