Roma-Atalanta, Rocchi sul gol di Krstovic: "Rete regolare. Tocco di mano fortuito e non c'è immediatezza"

La Roma non è andata oltre l'1-1 in casa contro l'Atalanta. Ad andare avanti sono stati i nerazzurri grazie alla rete firmata al 12' da Krstovic. Dopo il gol c'è stato un breve check tra arbitro e VAR per un tocco di mano da parte di De Roon prima del gol dell'attaccante ex Lecce. Il direttore di gara dopo qualche secondo ha poi convalidato la rete. Durante la trasmissione Open Var, format di DAZN, è intervenuto il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, che ha spiegato rispondendo alle domande di Federica Zille, come sia stata giusta la decisione di convalidare il gol dell'Atalanta.

Perché questo tocco di mano non è punibile? "Perché sostanzialmente in questo caso dobbiamo valutare solo la punibilità pura del tocco di mano, che condivido assolutamente non essere punibile. Secondo me ci indugiano anche troppo, perché devo dirti la verità, è un tocco di mano abbastanza fortuito già a una prima impressione. Ricordiamo che per essere punibile ci devono essere i parametri che loro tracciano in maniera molto chiara. Da lì in poi, essendo un'azione che si sviluppa su un passaggio con successiva rete, il tocco di mano diventa assolutamente ininfluente. Questo tocco di mano potrebbe rientrare nella casistica dei gol da annullare se il giocatore in questione, dopo il tocco di mano, segnasse nell'immediatezza. Per farti un esempio: se dopo il tocco di mano, il pallone rimane sempre in possesso dello stesso giocatore, che poi fa 30 metri e segna, non è da annullare lo stesso perché non c'è immediatezza. Se ti ricordi abbiamo avuto un caso simile quest'anno a Udine".

Sì, il gol di Davis, in Udinese-Lazio

"Esatto. Per cui qui la lettura è corretta già in campo e secondo me in questa giornata, le letture sono state fatte quasi tutte bene in campo. Come in questo caso, il VAR deve semplicemente confermare la bontà della scelta”.

Se il pallone non fosse rimbalzato sul ginocchio – anzi, addirittura forse ci sono due rimpalli sulle gambe di de Roon - sarebbe cambiata un po' la valutazione dell'episodio? Siamo comunque in posizione naturale; pertanto, secondo me non sarebbe stato punibile alla stessa maniera. Però il rimpallo sicuramente lo depenalizza completamente”.

Quindi non ci sono molti dubbi sulla regolarità della rete di Krstovic in questo caso

"Assolutamente".