Roma-Atalanta, Palladino: "È una partita sui duelli, dobbiamo muoverci tanto perché verranno a prenderci"

Nella prepartita di Roma-Atalanta, l'allenatore della Dea Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, anticipando i temi tattici della sfida. Queste le sue parole.

I minuti di Scamacca a disposizione? Perché Raspadori?

“Ho una rosa forte, è merito della società, dei Percassi e diD’Amico. Ci sono giocatori forti in tutti i reparti, ho a disposizione giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento. Ho scelto Raspadori perché l’ho visto motivato in settimana e Krstovic perché ha caratteristiche diverse da Scamacca e mi serviva più attacco alla profondità. È una partita sui duelli e chi ne vincerà di più ha più possibilità ddi vincere la partita.”

Qual è il segreto per affrontare Gasperini?

“Sono partite su duelli, io conosco lui e lui conosce me. Non dobbiamo dare riferimenti e muoverci tanto, voglio una squadra dinamica perché verranno a prenderci. Bisogna capire che tipo di giocate fare. Dobbiamo essere bravi con le cose che abbiamo preparato e stare attenti ai dettagli. Mi auguro che sarà una bella partita, vincerà il migliore.”