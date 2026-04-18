Roma-Atalanta, MASSARA: "Gasperini-Ranieri? Normale dialettica, lavoriamo tutti per rendere la Roma più forte. Questa è una grande proprietà che parla con i fatti"

Nel pre-partita di Roma-Atalanta, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media per commentare il momento attraversato dai giallorossi e i temi di questo match nell'ottica della corsa verso un piazzamento in Champions League.

MASSARA A DAZN

È stata una settimana lunga, come sta la squadra?

“La squadra è determinata e concentrata sulla partita. Questi giocatori sono seri, hanno sempre dimostrato la loro capacità di concentrarsi sul campo. Siamo consapevoli che la partita di questa sera è molto importante per raggiungere un grande obiettivo.”

Qual è il suo punta di vista sulla situazione?

“È una situazione di una dialettica normale che esiste in tutte le società, esclusivamente protesa a far crescere il club. Abbiamo tutti l’unico obiettivo di rendere la Roma sempre più forte. È iniziato un percorso quest’anno che ci sta dando già delle soddisfazione e lavoriamo nella direzione di costruire qualcosa di importante.”

Qual è il punto di vista della proprietà sulla vicenda?

“La proprietà parla con i fatti. Abbiamo la fortuna di avere una grande proprietà che sta facendo grandi investimenti, sta supportando il club in tutte le sue componenti per svilupparlo ai massimi livelli. È vicina a tute le componenti per cercare di costruire qualcosa di grande. Hanno già fatto moltissimo e ancora faranno. È un grande privilegio lavorare con questa proprietà.”

Situazione rinnovi?

“C’è un dialogo aperto con tutti i giocatori e i loro agenti. La situazione è piuttosto fluida. Valuteremo insieme se ci saranno le condizione tecniche ed economiche per proseguire insieme.”