Roma-Atalanta, lo strisicone in Curva Sud: "Adesso basta! La Roma prima di tutto... e di tutti!" (FOTO)

Clima teso anche allo stadio Olimpico prima del fischio d’inizio di Roma-Atalanta. La Curva Sud ha esposto uno striscione per manifestare il proprio disappunto nei confronti delle recenti tensioni interne al club. "Adesso basta! La Roma prima di tutto... e di tutti!", recita il messaggio apparso nel settore del tifo giallorosso. La contestazione dei sostenitori nasce dalle dichiarazioni rilasciate dal senior advisor Claudio Ranieri prima della sfida contro il Pisa. Tali esternazioni avevano innescato una frattura pubblica con il tecnico Gian Piero Gasperini, alimentando un clima di instabilità che la tifoseria ha deciso di contestare, chiedendo di anteporre l'interesse del club alle posizioni personali.