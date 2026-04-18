ROMA-ATALANTA 0-0. Potenziale occasione per El Shaarawy. Segui in tempo reale. (FOTO,VIDEO E DIRETTA)

Il campionato entra nella fase più calda e oggi alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico l'attesissimo big match tra Roma e Atalanta, valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto: i giallorossi sono sesti in classifica con 57 punti e la Juventus quarta dista tre lunghezze, mentre la Dea è settima a quota 53.

Gasperini deve fare i conti con diversi infortunati, motivo per cui la formazione è quasi obbligata. Davanti a Svilar torna il trio difensivo titolare composto da Mancini-Ndicka-Hermoso, mentre sulle fasce agiranno Celik e uno tra Rensch (in vantaggio) e Tsimikas al posto dell'indisponibile Wesley. A centrocampo pronta la coppia Cristante-El Aynaoui, dato che Pisilli non è al meglio a causa di una distorsione alla caviglia. Sulle trequarti spazio a Soulé ed El Shaarawy alle spalle dell'intoccabile Malen.





FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante (C), El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen

A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, Pisilli, Ghilardi, Tsimikas, Vaz, Venturino, Zaragoza, Ziolkowski

All.: Gasperini.

ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

A disp.: Sportiello, Pardel, Ahanor, Bakker, Bernasconi, Kossounou, Musah, Obric, Pasalic, Samardzic, Scamacca, Zalewski

All.: Palladino.

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: Baccini - C. Rossi. IV Uomo: Sacchi. VAR: Guida. AVAR: Sozza.

LA CRONACA DELLA PARTITA







PREPARTITA

20:13 - Giallorossi in cmapo per il riscaldamento:





19:38 - L'arrivo della squadra:





18:22 - Tutto pronto allo Stadio Olimpico:



