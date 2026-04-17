Roma-Atalanta, le info per i tifosi: attesi oltre 60mila spettatori. Cancelli aperti alle 18:45 (COMUNICATO)

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico l'attesissima sfida tra Roma e Atalanta, scontro diretto valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, sono attesi oltre 60.000 spettatori e i cancelli dell'impianto apriranno alle 18:45.

Ecco la nota: "Meno 5 alla fine del campionato. Sabato alle 20:45 all'Olimpico è in calendario Roma-Atalanta, 33a giornata di Serie A. Sarà una delle sfide più importanti della nostra stagione.

Un risultato positivo ci permetterebbe di allungare contro una diretta concorrente per un posto in Europa.

L'Olimpico, che ha sempre fatto la differenza in questa stagione - con la propria voce e vestendosi completamente di giallorosso - scenderà in campo assieme alla nostra squadra.

Sugli spalti saremo più di 60 mila per spingere la Roma in questo big match.

Chi non avesse ancora acquistato un biglietto può farlo adesso: ci sono ancora dei tagliandi disponibili!

Tutte le info

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:45. Come sempre, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, per godersi ogni momento di questo match.

Dalle 17:45, e fino al fischio d'inizio, ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. In alternativa, sempre a partire dalle 17:45, ci si potrà rivolgere al Contact Center AS Roma o via telefono (06.89386000), o per mail oppure compilando il form.

Biglietto digitale: cosa sapere

Ecco cosa è possibile fare con il proprio biglietto/abbonamento, da quando nel corso di questa stagione il Club ha introdotto il digitale come unica modalità di accesso allo stadio.

Caricare il titolo sul proprio Wallet su smartphone Android o iOS



Caricare il titolo sull’app “Il Mio Posto”



Cambiare utilizzatore tramite apposito form sul sito dell’AS Roma



Solo per gli abbonamenti Plus/Classic extra, rivendere il proprio posto sulla piattaforma ufficiale del club disponibile sull’app “Il Mio Posto”

Non è invece consentito:

Effettuare screenshot del biglietto/abbonamento per cederlo a terzi



Rivendere il biglietto/abbonamento su piattaforme alternative, nemmeno a un prezzo inferiore a quello di acquisto

Ricordiamo che è sempre attivo il form per segnalare direttamente alla società gli abusi sul fenomeno del Secondary Ticketing, che riguarda biglietti e abbonamenti della Roma.

Qualsiasi anomalia o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form.

Diventa protagonista sui maxi-schermi dell’Olimpico

Mostra a tutti come sostieni la tua squadra del cuore in questo match così importante! Scatta un selfie con un capo d’abbigliamento giallorosso e invialo visitando la pagina fanselfie.me/asroma oppure inquadrando il QR code che sarà mostrato sabato sui maxi-schermi.

Noi lo trasmetteremo allo stadio durante il prematch e nell’intervallo della partita!

La maglia matchday

Lo Store su viale delle Olimpiadi per questa partita sarà chiuso a causa dei lavori relativi agli Internazionali d'Italia, mentre dal momento dell’apertura dei cancelli sarà a disposizione il Trailer Store nel piazzale d’accesso della Tribuna Monte Mario.

In questa area sarà possibile acquistare materiale ufficiale giallorosso, compresa la maglia matchday dedicata a Roma-Atalanta. Durante il prepartita e l’intervallo, Romolo ne lancerà alcuni esemplari in tribuna: provate a conquistarne una al volo!

Nuova partita, nuova playlist

In questa stagione la playlist musicale allo Stadio Olimpico è sempre diversa e ispirata ai più popolari successi di questo primo quarto di secolo per compiere un viaggio a ritroso nel tempo partita dopo partita.

In attesa del fischio d’inizio di Roma-Atalanta ascolteremo i brani “best of 2004” oltre a tutti i nostri inni!

L'inno in Lingua dei Segni

Grazie al contributo offerto da Toyota Motor Italia e KINTO, e al supporto di un pool di interpreti di tutte le età facenti parte della community giallorossa e del "Gruppo Sordi Romanisti", anche in questa stagione l’inno del Club (oltre alle conferenze stampa pre-match di campionato) sarà trasmesso allo Stadio Olimpico tradotto nella Lingua dei Segni per favorire l'inclusione di tutti i tifosi giallorossi.

"Food for the Community"

Prosegue anche per questa partita "Food for the Community", l’iniziativa dell’AS Roma con la Caritas diocesana di Roma per raccogliere le eccedenze alimentari delle aree hospitality dello Stadio Olimpico da destinare alle comunità più fragili della Capitale.

"Unstoppable - Superiamo gli Ostacoli"

Anche per questa stagione è attivo “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”, il servizio dedicato ad agevolare il trasferimento allo Stadio dei tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina.

KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell’AS Roma, fornirà per tutte le gare casalinghe una flotta di veicoli Toyota adatti al trasporto di persone con disabilità motoria.

Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, che sostiene l’iniziativa fin dal 2022, alcuni volontari si occuperanno del trasferimento dei tifosi allo stadio e del loro rientro alle abitazioni, assistendoli anche nel corso della partita.

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ed esclusivamente entro le ore 14:00 il giorno prima della gara) da tutti i tifosi in possesso di un biglietto o di un abbonamento.

La “Quiet Room” per tifosi con disturbi sensoriali

Anche in questa stagione l’AS Roma ha previsto uno spazio in Tribuna Monte Mario dedicato ai tifosi con disturbi sensoriali grazie al supporto di Sport e Salute.

Nella “Quiet Room” è possibile vivere l’emozione della partita lontano dalla folla, dai rumori forti, dalle luci intense e da altri stimoli che potrebbero risultare difficili da gestire, vivendo così un'esperienza unica e rilassante.

Per questa gara sarà ospite l' Associazione Scopriamo l'Autismo.

Aree di parcheggio per persone con disabilità

Tribuna Tevere (persone con disabilità non deambulanti): gli spettatori muniti di regolare permesso e in possesso di abbonamento/biglietto Tribuna Tevere Disabili (tariffa Persona con disabilità non deambulante + accompagnatore) possono parcheggiare presso lo Stadio dei Marmi. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

Tribuna Monte Mario (persone con disabilità non deambulanti): gli spettatori muniti di regolare permesso e in possesso di abbonamento/biglietto Tribuna Monte Mario Disabili (tariffa Persona con disabilità non deambulante + accompagnatore) possono parcheggiare presso viale dei Gladiatori. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

Altre tipologie di disabilità: per gli spettatori con differenti disabilità è disponibile un parcheggio in viale Alberto Blanc. Inoltre, un quantitativo aggiuntivo di posti riservati sarà gestito presso lo Stadio dei Marmi e su Viale dei Gladiatori. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento".

(asroma.com)