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Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Wesley. Presenti Mancini e Pisilli

18/04/2026 alle 13:07.
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Questa sera la Roma affronterà l'Atalanta allo stadio Olimpico per inseguire il quarto posto. Gian Piero Gasperini in mattinata ha diramato la lista dei convocati. Il tecnico dovrà rinunciare a Wesley, l'esterno brasiliano non ha ancora recuperato. Presenti, invece, Pisilli e Mancini.

L'elenco dei convocati

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar 

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi 

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli 

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

(asroma.com)

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