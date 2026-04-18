Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Wesley. Presenti Mancini e Pisilli

Questa sera la Roma affronterà l'Atalanta allo stadio Olimpico per inseguire il quarto posto. Gian Piero Gasperini in mattinata ha diramato la lista dei convocati. Il tecnico dovrà rinunciare a Wesley, l'esterno brasiliano non ha ancora recuperato. Presenti, invece, Pisilli e Mancini.
L'elenco dei convocati
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
(asroma.com)