Roma-Atalanta, EL SHAARAWY: "Partita fondamentale per la classifica. Ci arriviamo preparati e motivati"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Atalanta, .... giallorosso ... è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti allo stadio Olimpico per commentare l'imminente sfida valevole per la trentatreesima giornata di Serie A.

Come arriva la squadra dopo questa settimana?

“Ci arriva preparata e motivata, vedendo anche i risultati di ieri. Abbiamo possibilità di superare il Como e agganciare la Juve, in attesa di domani. È una partita fondamentale in chiave classifica e per la testa e la fiducia.”

Il gol ti manca dal gennaio del 2025, ti pesa?

“Sì, sono un attaccante. Quest’anno il minutaggio è stato inferiore, a volte ho fatto il quinto, anche quello può avere influito. Sicuramente mi manca, perché sono sempre andato in gol. Oggi però dobbiamo cercare la vittoria.”