ROMA-ATALANTA: dove vederla in tv, le probabili formazione e le quote

La Roma cerca di dare continuità al successo contro il Pisa in uno scontro diretto fondamentale a sei giornate dal termine del campionato. All'Olimpico, stasera alle ore 20:45 arriva l'Atalanta di Raffaele Palladino. Gasperini ritrova nuovamente il suo passato, dopo la sconfitta di Bergamo del girone d'andata. Le due squadre si affrontano a caccia di punti pesanti per la lotta all'Europa, con l'obiettivo Champions League che per i giallorossi passa soprattutto da questa sfida. Il tecnico di Grugliasco deve fare i conti con moltissime assenze: oltre ai lungodegenti Dovbyk e Ferguson, sono ancora out Dybala e Koné, mentre contro il Pisa è andato ko Pellegrini. Gasperini non recupera nemmeno Wesley, il brasiliano non è stato convocato. Recuperato in extremis, invece, Pisilli. Davanti a Svilar, ci sarà il terzetto di difesa titolare composto da Mancini, N'Dicka e Hermoso. Sulle corsie pronti Celik a destra, e Rensch a sinistra per sostituire Wesley. In mediana sicuro di un posto titolare, mentre El Aynaoui è in leggero vantaggio su Pisilli. In attacco oltre ai titolarissimi Soulè e Malen, a sinistra troverà spazio dal primo minuto El Shaarawy.

DOVE VEDERE ROMA-ATALANTA IN TV E IN STREAMING

Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida, dunque, sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulè, El Shaarawy; Malen ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca

LE QUOTE

ROMA- ATALANTA 1 X 2 EUROBET 2.30 3.25 3.10 SNAI 2.50 3.25 2.90 PLANETWIN365 2.50 3.30 2.90 SISAL 2.50 3.25 2.90

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