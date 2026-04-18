Roma-Atalanta, Gasperini furioso con Pisilli: "Non puoi fare queste cose, sei ultimo uomo"

Al 75' del match contro l'Atalanta è stato ammonito, pochi minuti dopo essere entrato in campo, è stato ammonito Pisilli. Il centrocampista ha perso ingenuamente un pallone in una posizione pericolosa per poi compiere fallo su Ederson ed evitare la ripartenza degli avversari. Subito dopo l'errore Gasperini si è rivolto così verso il classe 2004: "Non puoi fare queste cose, sei ultimo uomo" ha urlato l'allenatore.