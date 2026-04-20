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Nessuna lesione per Rensch: solo una contrattura. L'olandese punta il Bologna

20/04/2026 alle 14:54.
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Avevano destato preoccupazione le condizioni di Devyne Rensch per il problema al flessore accusato dopo la sfida contro l'Atalanta. Per Gasperini, però, arrivano buone notizie: come riporta Filippo Biafora, nessuna lesione per il difensore olandese ma solo una contrattura. Il suo obiettivo è essere a disposizione per la prossima sfida contro il Bologna.