Nessuna lesione per Rensch: solo una contrattura. L'olandese punta il Bologna

Avevano destato preoccupazione le condizioni di Devyne Rensch per il problema al flessore accusato dopo la sfida contro l'Atalanta. Per Gasperini, però, arrivano buone notizie: come riporta Filippo Biafora, nessuna lesione per il difensore olandese ma solo una contrattura. Il suo obiettivo è essere a disposizione per la prossima sfida contro il Bologna.
Nessuna lesione al flessore per Devyne #Rensch, solo una piccola contrattura. L'olandese punta ad essere a disposizione già contro il Bologna #ASRoma @tempoweb
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) April 20, 2026