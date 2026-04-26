Marotta: "Arbitri graditi dall'Inter? Abbiamo avuto tanti episodi avversi come il rigore contro la Roma. Agito con massima correttezza"

Il Presidente dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida contro il Torino e ha parlato anche del caos arbitri scoppiato nella giornata di ieri con il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Secondo l'accusa Rocchi avrebbe scelto dei direttori di gara graditi all'Inter. Marotta ha parlato di un episodio avvenuto nella sfida dell'anno scorso tra Inter e Roma. Ovvero il contatto in area di rigore tra Ndicka e Bisseck su cui i nerazzurri hanno recriminato un calcio di rigore.

Sapete se ci sono tesserati dell'Inter indagati? "Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Queste dichiarazioni fatte ci meravigliano. Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza, questo deve tranquillizzare tutti. Lo scorso anno, devo dirlo oggettivamente, abbiamo avuto delle decisioni avverse e direi anche acclarate poi dai vertici arbitrali. Un esempio è il rigore non dato in Inter-Roma. Sono tranquillo, l'Inter è estranea e lo sarà in futuro".