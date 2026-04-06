Mancini: lesione all'adduttore della coscia destra. Out 2/3 settimane

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini, il quale dovrà fare a meno di Gianluca Mancini in vista delle prossime partite. Il difensore centrale, uscito all'intervallo durante il match contro l'Inter per un problema muscolare, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali ed è emersa una lesione all'adduttore della coscia destra: il giocatore dovrà rimanere ai box per 2/3 settimane, motivo per cui salterà le partite contro Pisa e Atalanta ed è in forte dubbio per la gara contro il Bologna.