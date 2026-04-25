Malen, che impatto: tra i giocatori arrivati a gennaio in Serie A, solo Balotelli ha segnato più di lui

Donyell Malen continua a stupire. L'olandese, grazie alla rete segnata oggi al Bologna, ha raggiunto quota 11 in Serie A in meno di 3 mesi. Come riportato da Opta Paolo su X, dall'introduzione del mercato invernale nel 2001/02, c'è solo un calciatore che ha segnato più di lui nel nostro campionato: Mario Balotelli. Nella stagione 2012/13 infatti, l'attaccante italiano ne fece 12 con la maglia del Milan. Al pari dell'ex Aston Villa, invece, Maxi Lopez nel 2009/10 con il Catania. Adesso Malen ha ancora 4 giornate per cercare di battere un altro record.

11 - Da quando la FIFA ha introdotto il calciomercato invernale nel 2001/02, solo un giocatore approdato in Serie A nel mercato invernale ha segnato più di #Malen nel 25/26: 11 gol (come Maxi López col Catania 2009/10), meno solo di Balotelli col Milan 2012/13 (12). Impatto. pic.twitter.com/7npQL3o3e8 — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 25, 2026



