Lega Serie A: convocata un'assemblea in via d'urgenza per il 20 aprile

Sono giorni molto delicati per il calcio italiano e, in attesa delle elezioni del nuovo presidente della FIGC, la Lega Serie A ha deciso di convocare una riunione in via d'urgenza. L'incontro - come si legge dalla nota - si terrà lunedì 20 aprile alle ore 11 presso la sede della Lega a Milano. Ecco il comunicato ufficiale: "L'Assemblea della Lega Calcio Serie A è convocata, in via d'urgenza, per lunedì 20 aprile 2026 in presenza - presso la sede della Lega Calcio Serie A in via Ippolito Rosellini, 4, Milano - alle ore 11.00 in seconda convocazione".

(legaseriea.it)