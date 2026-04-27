Lazio, trauma contusivo al quadricipite per Zaccagni: in dubbio per il derby

Altra assenza chiave per la Lazio di Maurizio Sarri che questa sera sarà impegnata allo stadio Olimpico contro l'Udinese. Nella lista dei convocati, infatti, non figurano i nomi di Danilo Cataldi e Mattia Zaccagni. Per il primo si tratta di una semplice sindrome influenzale, mentre, il capitano biancoceleste ha riportato un trauma contusivo al quadricipite destro come si legge dal comunicato apparso sul sito della società capitolina. L'esterno italiano è dunque in dubbio per il finale di stagione e anche per il derby contro la Roma.

"A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: Sindrome influenzale per Cataldi e postumi di trauma contusivo di media entità al quadricipite destro per Zaccagni".

(sslazio.it)