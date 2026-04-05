Inter-Roma, SOULÈ: "È un problema che non se ne va ma più passano i giorni e più mi sento meglio. Partita importantissima, dobbiamo rimanere concentrati"

Alle ore 20:45 va in scena a San Siro il match tra Inter e Roma, valido per la 31esima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio, Matias Soulé , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del giocatore giallorosso.

Hai lasciato la Roma quarta ed ora la ritrovi fuori dalle prime 4

"Mi è dispiaciuto non esserci nelle ultime partite, ma i compagni hanno dato tutto. Abbiamo tanti infortuni, che ci tolgono qualcosa. Speriamo di poter dare il massimo anche stasera. Ci sono diverse squadre che lottano per un posto Champions, sappiamo che l'Inter è forte e si gioca lo scudetto, sarà una bella gara".

Come stai?

"Più passano i giorni e più mi sento meglio. Sono stato sotto antinfiammatori, ma dopo il Napoli ho detto che non potevo continuare a giocare così. Oggi mi sento meglio, anche se il mio è un problema che non va via del tutto, però sto bene".

Nella partita di andata avete fatto una bella partita, come dare una mano a Malen?

"Ovviamente mi ricordo che abbiamo fatto una bella partita, avevamo preso un gol così così e nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni con cui pareggiarla. Proverò ad aiutare Malen anche insieme a Pelle. Dobbiamo rimanere concentrati perché la partita è importantissima".