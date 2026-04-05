Inter-Roma, MASSARA: "Malen? Impatto clamoroso, abbiamo un presupposto per farlo rimanere. Gasperini? Una certezza"

Alle ore 20:45 va in scena a San Siro il match tra Inter e Roma, valido per la 31esima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio, Frederic Massara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del direttore sportivo giallorosso.

Il riscatto di Malen?

"Esiste questo diritto a favore della Roma ed è un presupposto per farlo rimanere a Roma a lungo. È un giocatore che sta facendo benissimo, che ha impattato in maniera clamorosa nel nostro campionato. Siamo davvero felici di averlo e siamo felici che possa essere il centravanti della Roma per un lungo tempo".

La società sarebbe soddisfatta se si piazzasse dove?

"Ma è evidente che l’eliminazione negli ottavi di Europa League è un rammarico, è un rammarico per tutti, però noi non abbiamo mai posto nessun obiettivo minimo per questa stagione. Sapevamo di dover ricominciare un ciclo, siamo ripartiti con un allenatore che sta facendo delle ottime cose, siamo molto contenti. Siamo anche contenti di essere in lotta per il quarto posto e confidiamo di poterci rimanere fino alla fine della stagione".

Gasperini ha il posto assicurato?

"È una certezza".

Da cosa deve ripartire il calcio italiano?

"Chiaro che in momenti di criticità emergono sempre svariate soluzioni per risolvere i problemi. Io lascio a chi di competenza di trovare soluzioni. Mi limito a dire che il calcio è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Se saremo in grado di capirlo, avremo modo di rialzarci, sennò ci ritroveremo qua tra 4 anni a dire le stesse cose".