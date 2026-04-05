Inter-Roma, Marotta: "Una vittoria oggi darebbe più stimoli e sicurezza. Bastoni? Vergognoso che sia esposto a questo linciaggio"

Alle ore 20:45 va in scena a San Siro il match tra Inter e Roma, valido per la 31esima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del presidente nerazzurro.

Matchpoint per lo Scudetto?

"Chiaro che oggi mancano ancora 8 partite e 24 punti a disposizione. Una vittoria oggi darebbe più stimoli e più sicurezza. Importante fare risultato pieno. Siamo ancora in una fase interlocutoria, vedo anche che la lotta salvezza sarà avvincente. Ogni partita che ti giochi, se con una squadra di testa o di provincia, devi fare tanta fatica".

Bastoni? Le voci sul Barcellona?

"Intanto è vergognoso che sia esposto a questo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa. La mancata qualificazione al Mondiale ha origini lontani. Non merita questo trattamento. Ha sbagliato e lo abbiamo riconosciuto tutti, è umano ed è normale che si facciano errori in gioventù. Lui è un patrimonio dell'Inter, tutti dicono che debba per forza abbandonare la squadra ma non ci sono queste condizioni per far si che lasci la squadra".

Lei che è il Presidente, da chi deve ripartire il calcio italiano?

"Sarebbe lungo parlarne, dico solo che la rassegna stampa che ho visto in questi giorni era molto lunga. Tutti parlano di calcio e di sport. Io dico che questa crisi va affrontata con una visione più ampia, è dal 2006 che non siamo più competitivi nonostante un Europeo vinto e ci vorrebbe un dibattito lungo. Credo che oggi manchino principalmente i talenti. Come mai il Friuli Venezia Giulia che negli anni ha avuto grandi campioni come Capello, Zoff e Collovati oggi non ne produce più? Bisogna poi seguire una strada che sia unica per tutti".