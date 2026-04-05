Crollo della Roma a San Siro, con l'Inter che travolge i giallorossi 5-2. Martinez apre le marcature già al 1' e fa capire l'andazzo della serata, Mancini firma l'unico acuto romanista al 40', la sua zuccata prova a tenere in vita la Roma ma subito dopo Calhanoglu firma il 2-1.Nella ripresa l'Inter è incontenibile: la doppietta di Lautaro al 51', Thuram al 54' e Barella al 62' affondano definitivamente le speranze giallorosse. Pellegrini trova il gol della bandiera al 69', ma il risultato finale non cambia: finisce 5-2. Il quarto posto, ora, si fa sempre più difficile per la Roma, con il Como che in caso di vittoria domani potrebbe andare a +6.

IL TABELLINO

NTER : Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (57' Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (64' Sucic), Zielinski (76' Mkhitaryan), Dimarco; Thuram (64' Esposito), Lautaro Martinez (57' Bonny). A disp.: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Cocchi. All. Cristian Chivu.

ROMA: Svilar; Mancini (45' Ghilardi), Ndicka, Hermoso (80' Ziolkowski), Celik, Cristante, Pisilli, Rensch (58' Tsimikas), Soulé (64' EL Shaarawy), Pellegrini, Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Angelino, El Aynaoui, Venturino, Vaz, Zaragoza. All.: Gasperini

Arbitro: Sozza. Assistenti: Peretti-Costanzo. IV Uomo: Colombo. VAR: Di Paolo. AVAR: Aureliano

Marcatori: 1' e 51' Martinez, 40' Mancini, 47' Calhanoglu, 54' Thuram, 62' Barella, 69' Pellegrini

CRONACA







PREPARTITA

20:15 - La Roma scende in campo per il riscaldamento.





19:45 - La Roma conferma l'undici titolare che scenderà in campo contro l'Inter.





19:40 - La Roma è arrivata all'interno di San Siro.





19:35 - Il giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, svela la formazione ufficiale della Roma.





19:05 - Tutto pronto nello spogliatoio della Roma.





18:45 - Ecco una panoramica di San Siro a due ore dall'inizio della partita tra Inter e Roma.



