Inter-Roma: la moviola. Braccio attaccato al corpo per Akanji: non c'è il rigore. Regolare il terzo gol nerazzurro

Questi tutti gli episodi arbitarli della sfida tra Inter e Roma, diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno.
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52' - Il gol del 3-1 di Lautaro Martinez nasce da un contatto tra Thuram e Rensch, con una piccola trattenuta del primo sul secondo, comunque troppo leggera per far sì che fosse fallo.
38' - Hermoso controlla e conlude verso la porta con il sinistro, trovando però l'opposizione di Akanji che tocca con il braccio ma attaccato al corpo. Qualche protesta per Hermoso, ma corretta l'interpretazione di Sozza.