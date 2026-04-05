INTER-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Smaltita la sosta per le nazionali, subito un appuntamento cruciale per la rincorsa della Roma al quarto posto, ovvero la sfida delle 20:45 contro la capolista Inter. Gasperini perde Konè e Wesley ma recupera Soulè. A difesa della porta di Svilar il trio composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle corsie spazio a Celik a destra e Rensch dall'altra parte (favorito su Tsimikas). In mezzo al campo Cristante e Pisilli, con Pellegrini e il rientranteSoulè dietro a Malen.

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LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.

LE QUOTE

INTER-ROMA 1 X 2 EUROBET 1.62 3.80 5.60 SISAL 1.62 3.75 5.75 PLANETWIN365 1.63 3.75 5.75 SNAI 1.63 3.75 5.75

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