INTER-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Smaltita la sosta per le nazionali, subito un appuntamento cruciale per la rincorsa della Roma al quarto posto, ovvero la sfida delle 20:45 contro la capolista Inter. Gasperini perde Konè e Wesley ma recupera Soulè. A difesa della porta di Svilar il trio composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle corsie spazio a Celik a destra e Rensch dall'altra parte (favorito su Tsimikas). In mezzo al campo Cristante e Pisilli, con Pellegrini e il rientranteSoulè dietro a Malen.
DOVE VEDERE INTER-ROMA IN TV E IN STREAMING
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LE PROBABILI FORMAZIONI
INTER: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez.
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen.
LE QUOTE
|INTER-ROMA
|1
|X
|2
|EUROBET
|1.62
|3.80
|5.60
|SISAL
|1.62
|3.75
|5.75
|PLANETWIN365
|1.63
|3.75
|5.75
|SNAI
|1.63
|3.75
|5.75
LR24