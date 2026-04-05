Inter-Roma, Calhanoglu: "Dobbiamo cambiare marcia per lo Scudetto. Manca la vittoria e dobbiamo regalarla ai nostri tifosi"

Alle ore 20:45 va in scena a San Siro il match tra Inter e Roma, valido per la 31esima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio, Hakan Calhanoglu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del centrocampista nerazzurro.

Come hai visto i compagni rientrati dalla Nazionale e cosa vi siete detti nello spogliatoio?

"Sicuramente c’è delusione, come calciatore vuoi essere sempre in torneo. Io o noi in Turchia che non siamo entrati da 24 anni credo che ancora più degli italiani. Mi dispiace sicuramente per il paese italiano perché devono essere sicuramente al mondiale, però è successo. Ho visto i miei compagni bene, adesso dobbiamo puntare solo sul nostro cammino, sullo scudetto perché lo sappiamo che dietro si avvicinano, quindi sarà importante cambiare la marcia. Abbiamo avuto il tempo questa settimana di allenarci insieme, di essere insieme, quindi loro hanno il nostro supporto e niente, sappiamo che oggi sarà una partita molto molto importante e siamo pronti".

Questa partita può essere decisiva per la corsa agli obiettivi?

"Sì, ma ognuno ha la sua visione. Io dico che adesso nell’ultima partita non abbiamo vinto, quindi manca la vittoria, quella vogliamo e dobbiamo regalare ai nostri tifosi".