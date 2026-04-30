Inchiesta arbitri, Rocchi: "Io sempre trasparente". Gervasoni: "Inter-Roma? Escludo al 100% la manomissione dell’audio VAR"

Gianluca Rocchi si è autosospeso dal ruolo di designatore arbitrale in seguito all'avviso di garanzia ricevuto dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva e ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione 'Le Iene'. Ecco le sue parole: "Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti e su tutto. Maggiore chiarezza del VAR? Io l'ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo".

(Italia 1)

Andrea Gervasoni, ex supervisore del VAR, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'interrogatorio durato ben quattro ore davanti al pm Maurizio Ascione negli uffici della Guardia di finanza a Milano. Tra i vari temi trattati si è soffermato anche su Inter-Roma e sull'audio legato al contatto tra Evan Ndicka e Yann Bisseck: “Escludo al 100% sia stato manomesso l’audio di Inter-Roma. Ma oggi non l’abbiamo visto”.

Successivamente arrivano anche le dichiarazioni di Michele Ducci, legale di Gervasoni: "Anche in questo caso abbiamo chiarito che non c’è stato nessun coinvolgimento da parte di Gervasoni. E le immagini lo chiariscono. Succede tutto in 15 secondi, non ci sarebbe stato nemmeno il tempo di intervenire. Ci hanno fatto una veloce domanda e niente più".