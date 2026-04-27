Inchiesta arbitri, Dino Tommasi designatore fino a fine campionato. Nessun dirigente dell'Inter tra gli indagati

L'AIA ha nominato Dino Tommasi come nuovo designatore per la Serie A e la Serie B, in sostituzione dell'autosospeso Gianluca Rocchi. Tommasi gestirà le designazioni arbitrali fino al termine della stagione. La decisione si è resa necessaria a seguito dell’inchiesta per concorso in frode sportiva coordinata dal pm di Milano Maurizio Ascione, che vede coinvolto lo stesso Rocchi insieme ad altri esponenti del settore arbitrale.

Secondo fonti della Procura di Milano, l'Inter e i suoi vertici societari risultano estranei all’elenco degli indagati. L’indagine si concentra esclusivamente su figure appartenenti all'Associazione Italiana Arbitri e riguarda quattro o cinque partite delle passate stagioni. Oltre a Rocchi, tra gli indagati figurano il supervisore VAR Andrea Gervasoni, gli addetti al monitor Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca, e Daniele Paterna, quest'ultimo accusato di aver fornito false informazioni al pubblico ministero.

Le accuse a carico di Rocchi riguardano tre episodi specifici: il presunto condizionamento della sala VAR in Udinese-Parma del marzo 2025, una designazione definita "di favore" per la trasferta dell'Inter a Bologna e la manovra per evitare che l'arbitro Daniele Doveri, ritenuto "poco gradito" ai nerazzurri, dirigesse le sfide della squadra milanese nella fase finale del torneo. Sotto la lente degli inquirenti è finita anche la gara Inter-Verona del gennaio 2024, segnata dal contatto tra Alessandro Bastoni e Ondrej Duda.

(ansa)