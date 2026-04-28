Giannini (Prefetto Roma): "Derby e finale Internazionali insieme? Valutiamo in base a obiettivi squadre"

LAPRESSE - Il Prefetto di Roma Lamberto Giannini si è espresso in merito in merito alla gestione dell'ordine pubblico durante la contemporaneità tra il derby della Capitale e le finali degli internazionali di tennis: "Ci sono riflessioni in atto che hanno diverse variabili. Tra queste c'è quella che riguarda le squadre coinvolte e gli obiettivi di fine anno, perché le squadre che saranno coinvolte nella competizione per qualificarsi in Champions dovranno giocare contemporaneamente. Quindi sapere quante gare sarà necessario esaminare quello è uno degli spunti di riflessione".