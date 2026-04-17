Genoa, De Rossi: "La situazione della Roma? Non mi unisco ai commenti e ai soffi sul fumo di qualche chiacchiera"

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Pisa, Daniele De Rossi ha risposto ad alcune domanda sulla Roma. Le sue parole: "Sto guardando da fuori. Sono stato tanti anni a Roma e so che quando c’è un po’ di baruffa mediatica, e un po' all’interno, entrano e commentano tutti quanti. Di tutto ha bisogno la Roma tranne che io mi unisca ai commenti e soffi sul fumo di qualche chiacchiera. Non commento queste cose, spero che le cose vadano sempre meglio perché se le cose vanno bene a Roma sono contento".