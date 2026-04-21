Genoa, De Rossi: "Ho capito di aver raggiunto la salvezza dopo le vittorie contro Roma e Verona"

VIVA EL FUTBOL - Daniele De Rossi è stato invitato come ospite al Teatro Ariston di Sanremo in occasione della chiusura del tour del podcast condotto da Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Tra i vari temi trattati l'allenatore del Genoa si è soffermato sul raggiungimento della salvezza con il Grifone in seguito a una grande cavalcata: "Sono al Genoa da 5 mesi, ma mi sembrano 10 anni. Non perché io sia appesantito da questo percorso, ma perché ho vissuto tante emozioni. Il picco è stato il 3-2 contro il Bologna, una roba unica. Da allenatore, con questa squadra, vincere al 90’... se lotti per arrivare in Champions, come mi era successo a Roma, è una cosa. Ma è diverso se vinci al 90’ quando hai la pressione delle squadre dietro di te che non vogliono retrocedere, sono tre punti che pesano di più. Poi però penso anche alla vittoria con la Roma o a Verona: lì ho capito che eravamo salvi, non numericamente ma con il percorso".