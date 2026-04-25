FOTO - Bologna-Roma 0-2

La Roma batte il Bologna in trasferta e mette pressione alla Juventus, impegnata domani contro il Milan. La formazione di Gian Piero Gasperini parte fortissimo e chiude il primo tempo in vantaggio per 0-2 grazie alle reti di Malen ed El Aynaoui. L'olandese la sblocca dopo appena 7 minuti e poi, sull'ultima azione della prima frazione di gioco, serve anche l'assist che il marocchino sfrutta al meglio battendo ancora Ravaglia. La ripresa si apre con il Bologna in attacco che al minuto 60 va ad un passo dall'accorciare le distanze. Gran tiro di Orsolini dal limite che si infrange sulla traversa. Il secondo tempo poi scorre via senza particolari emozioni. Dunque vittoria fondamentale per la Roma che sale a 61 punti a -2 dai bianconeri. Ecco i migliori scatti del match.