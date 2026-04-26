Fiorentina, Vanoli sull'infortunio di Piccoli: "Spero di recuperarlo per la Roma"

Al termine della sfida interna pareggiata per 0-0 contro il Sassuolo, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa e tra i tanti argomenti toccati c'è stato anche quello inerente all'infortunio di Roberto Piccoli. L'ex attaccante del Cagliari non è sceso in campo nella sfida contro i neroverdi a causa di un risentimento all'adduttore sinistro.

Il 3 maggio è in programma Roma-Fiorentina, match valido per la 35esima giornata di Serie A e Vanoli spera di recuperare il suo attaccante per l'appuntamento dell'Olimpico: "Piccoli aveva già un problema all'adduttore a Lecce, spero di recuperarlo a Roma".