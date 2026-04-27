DYBALA: "Il mio obiettivo è il mondiale, ma prima devo dimostrare di essere in forma con il mio club" (VIDEO)

Contro il Bologna Paulo Dybala è tornato a giocare con la maglia della Roma dopo un lungo periodo di assenza. L'argentino ha rilasciato un'intervista ai microfoni del giornalista argentino Pollo Alvarez. Ecco le sue parole sul sogno di tornare a indossare la maglia dell'Argentina: "Tutti vorremmo giocare con la nazionale argentina, ovviamente non sarà facile. Credo di dover ritrovare il mio ritmo, ritrovando una continuità di minuti nel mio club. Il mio obiettivo è poter essere presente al Mondiale, ma devo prima star bene con il mio club. Anche per i miei infortuni non sono stato convocato, in una nazionale forte come l'Argentina non puoi permettertelo. Non ho mai pensato di chiamare Scaloni per chiedergli il motivo della mia assenza. Penso di dovergli dimostrare che sono in forma nel mio club, che sono all'altezza di quello che vuole. Lui prende le decisioni su chi sono i migliori da portare al Mondiale".



